PROFIBOXEN, die Nacht der Champions 15. Februar

Das FLP-Boxteam präsentiert am 15. Februar 2020 eine Boxgala in der Rheinlandhalle am Platz Chateau-Renault 2, 56218 Mülheim-Kärlich (RheinlandPfalz).Boxer wie Yakup Saglam, Ben Nsafoah, Cem Kurnazcan, Alexander Lorch, Maurice Engel und weitere Kämpfer werden dann ab 19 Uhr in den Ring steigen.Karten sind bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:FLP Boxteam Koblenz: 0171/3174897, Tickethotline: flp-boxteam@arcor.de, Mülheim-Kärlich, Annastrasse.: 02630/9190460, Tickethotline:hitmusic@online.de und Yakup Saglam Tel.: 0151/15460000Technischer Leiter: Detlef Loritz, Veranstalter: FLP-BOXTEAM-KOBLENZVeranstaltung steht unter der Aufsicht der GBAWeitere News in Kürze bei http://sportreporter24.de und Erich Christoph-Borger : https://www.facebook.com/ECB66119/