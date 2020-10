Man sagt Musik verbindet, aber warum ist das so ?

Das Musik von je her das Kommunikationsmittel unter Menschen ist , das weiß ein jeder, aber hat sich hier schon einmal jemand die Frage gestellt , warum das so ist?Musik kommt in Melodien und Sprache zu uns herüber, sie kann mal laut mal leise sein, gefühlvoll oder auch progressiv, aber im Grunde erzählt uns die Musik etwas über unser Gefühlsleben , denn je nachdem wie unsere Stimmung ist, dementsprechend wählen wir eine Musik aus.Wenn man sich so selbst beobachtet , findet man schnell heraus, was für eine Musik an manchen Tagen für einen gut ist oder welche man nicht hören möchte .Da ich viel Freizeit habe , machte ich mir mal Gedanken , warum die Musik so verbindet, um das ganze zu verstehen recherchierte ich auch im Internet, schrieb Menschen in Musikgruppen an und fing an , das Thema zu analysieren.Auf diesem Wege traf ich einen Songwriter , der aus Hamburg stammt, er erzählte mir von seinen Texten die er für Künstler schrieb ,zum Schluß schickte er mir zwei Titel die er für die Sängerin Marina Ecker in Darmstadt geschrieben hat.Ich hörte also in die Songs rein, ich fand die Texte so ansprechend das ich mich mit den Texten von Marina Ecker auseinandersetzte, zwei die Sie geschrieben hat fielen mir ganz besonders ins Auge und bewegten mich emotional sehr..Der erste Titel war „ Mit meinen Worte, dieser Text beschrieb eine Situation in der sich jeder einmal im Leben wieder findet.Jeder glaubt er kenne das Gefühl , wenn eine Beziehung in die Brüche geht und er auf einmal vor den Scherben steht, zuerst fängt man damit an es zu verarbeiten und wenn diese Phase dann vorbei ist irgendwann, kommt dann auch wieder die Sehnsucht nach Zweisamkeit in einem auf.Nachdem Marina sich nun eine ganze Zeit verschlossen hatte, aus Angst wieder neu verletzt zu werden, stellte sie sich nun nach langer Zeit die Frage: „Finde ich nochmal jemanden der zu mir passt ?“ So fand auch Marina dann eines Tages den Mann der zu Ihr passte Uwe wußte wie er Ihr Herz erreichte und sie eroberte. In diesem Song beschreibt Marina Ihre komplett emotionale Welt und spiegelt darin die Sorgen von Millionen von Menschen die täglich verlassen werden und zeigt den Menschen das sie nicht allein sind in der Situation .Dann aber hörte ich mir den zweiten Titel noch an und fragte bei Marina nach ,wie dieser Song entstanden ist,weil mich interessieren die Fakten hinter einem Text.Marina erzählte mir dann , das die ersten Kontakte zu Ihrem Mann Worte in Briefe waren,denn er hatte einen langen Leidensweg hinter sich, 16 lange Jahre war er an sein Bett und seinen Rollstuhl gefesselt , umpflegt von seiner Mutter .Uwe war vor seiner schweren Krankheit ein Rocksänger und stand ganz oben auf seiner Karriere Leiter, leider kann man sich sein Schicksal nicht aussuchen , aber Uwe er haderte nicht mit seinem Schicksal sondern holte sich aus eingener Kraft wieder daraus, heute sind beide ein Paar im privaten wie auch im beruflichem auf der Bühne .Sie fragen sich jetzt warum ich diese zwei Texte ausgesucht habe, dann erkläre ich es Ihnen.Marinas Texte sind 100% gelebtes Leben, Erfahrungen und ein Leben voll Selbstzweifel und Ängste,aber auch Mut und Hoffnung .Somit habe ich die Frage , warum Musik verbindet , für mich geklärt, die Frage die mich lang beschäftigt hat.Musik verbindet nicht weil Sie von der Melodie gut rüber kommt, das mag ein Bestandteil sein, nein Musik verbindet , weil Lyriken in Form von Texten gelebtes Leben ist , Themen wo sich jeder mit identifizieren kann aus Selbsterfahrung oder im Freundeskreis . Es ist das Leben was wir alle leben, Ängste die uns alle begleiten – aber Texte sind auch Mutmacher die einem Kraft geben sein Leben wieder neu zugestallten, Situation zu verstehen und als Sieger raus zu gehen.Das ist das was verbindet und Musik zu dem macht was sie ist. Ich bin dankbar Marina Ecker getroffen zu haben , da mein Lebensweg ein wenig identisch mit Ihrem ist.