„Wasser marsch!“ Fotodokumentation über den Brunnenbau in Umoja

Unsere Aktionsgruppenmitglieder Ise Stockums und Waltraud Sarna beherbergten 2013 Rebecca Lolosoli während ihrer Lesungen in NRW für einige Tage und träumten davon, Rebecca und ihr Dorf zu unterstützen.Aus diesem Traum wurde Wirklichkeit und am 03. Juli 2015 wurde der "Freundeskreis Umoja" gegründet, der von unserer Aktionsgruppe kräftig unterstützt wird, wenn Besuche von Rebecca in Mönchengladbach und Umgebung anstehen.Ihr wollt den Freundeskreis auch unterstützen? Dann schaut mal auf deren Seite: http://fk-umoja.com/ Jede Unterstützung ist willkommen! Gerne leiten wir auch über unsere Aktionsgruppe Anfragen weiter!....denn, ohne unsere Aktionsgruppe wäre es wohl nie zum "Freundeskreis Umoja" gekommen und wir sind ETWAS stolz darauf.....