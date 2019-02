Mönchengladbach : Hindenburgstraße |

GENIESSEN MIT FREUNDEN – das kulinarische Open-Air-Festival erstmalig in Mönchengladbach

Entdecken, probieren und Vielfalt erleben: Das 1. Genuss Festival Mönchengladbach lädt zur Premiere ein. Vom 19. – 21. Juli wird die Hindenburgstraße mitten in Mönchengladbach zum Treffpunkt der Region.



Das Angebot von 100 Anbietern rund um gutes Essen und Trinken erwartet die Genussmenschen der Stadt und aus der Umgebung. Ob Degustationsmenü, ausgesuchte Sterne-Gastronomie oder leichtes Fingerfood, authentische Manufakturfeinkost dazu Wein vom Winzer oder ein kulinarisches Geschmackserlebnis aus angesagten Foodtrucks. In entspannter Atmosphäre entlang der Hindenburgstraße und auf dem einladenden Sonnenhausplatz zwischen weißen Pagodenzelten oder bei heißen Beats auf dem Foodtruck-Hill genießen Foodies, Feinschmecker, Grillfreunde, Cocktail- und Weinliebhaber kulinarische Entdeckungen bis spät abends.



Schlemmen, Schlendern, Chillen: In diesem einmaligen Ambiente verweilt man gerne mit Freunden oder der Familie und erlebt gemeinsam unvergessliche Momente.

Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!