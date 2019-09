Genuss Festival Mönchengladbach 2020

Mönchengladbach : Hindenburgstraße |

Das Genuss Festival Mönchengladbach feierte 2019 seine Premiere. Nachdem das Festival bei den Besuchern gut ankam und es insgesamt eine erfolgreiche Erstveranstaltung war, wird die Hindenburgstraße in Mönchengladbach erneut die Plattform für Feinkost, Gastronomie und Streetfood.



Auf dem Festivalgelände präsentieren 100 Aussteller kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt, ausgefallene Kreationen aus Foodtrucks, Bier-, Wein- und Champagnersorten sowie Grillspezialitäten und Sterneküche. Kleine Manufakturen stellen ihre Feinkost und Delikatessen zum Probieren und zum direkten Kauf vor Ort zur Verfügung.



Außerdem wird den Besuchern ein Rahmenprogramm geboten, an dem sich einige der Aussteller des Genuss Festivals Mönchengladbach beteiligen.



Vom 17.- 19. Juli 2020 erwartet die Besucher wieder das volle Programm: Entdecken, probieren und Vielfalt erleben!



In entspannter Atmosphäre an einem Sommerwochenende können es sich die Besucher auf der Hindenburgstraße in Mönchengladbach gut gehen lassen und den Abend mit ihren Freunden und ihrer Familie ausklingen lassen.



Öffnungszeiten:

Freitag, 17.07.2020 von 13-22 Uhr

Samstag, 18.07.2020 von 11-22 Uhr

Sonntag, 19.07.2020 von 11-19 Uhr



Eintritt frei!