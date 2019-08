Martin Luther King – das neue gigantische Chormusical

Minden : Kampa Halle |

Nach „10 Gebote“ und „Luther“ das nächste Großprojekt

Schon mit „Die 10 Gebote“ und „Luther“ haben die Veranstalter von der Stiftung Creative Kirche gigantische Musicalaufführungen präsentiert. Das neue Stück „Martin Luther King“ dreht sich nun um das Leben des Menschenrechtlers mit Botschaften, die auch heute noch aktuell sind und viele Parallelen zu unserer Gegenwart hat. Träume können auch heute noch wahr werden, und Kings Traum veränderte die Welt. „I have a dream…“ kennt wohl fast jeder Mensch.Das „Dream“ Team Andreas Malessa (Librettist), Hanjo Gäbler ( Komponist) und Christop Terbuyken (Komponist) haben ein Musical geschaffen, was außer den professionellen Darstellern auch wieder Chören und Einzelsängern die Möglichkeit gibt, in ihrem Umfeld mitzusingen und ein Teil vom Ganzen zu werden. Die Uraufführung war am 09.02.19 in der Grugahalle Essen. Es war ein Riesenerfolg für alle. Am 15.02.2020 wird es zwei Aufführungen in Hannover geben, am 22. und 23. 02. dann in Minden. Noch besteht die Möglichkeit, beim zweiten Termin in Minden als Sänger dabei zu sein. Der erste Termin ist belegt, ebenso für beide Aufführungen in Hannover.Aber als Zuschauer sich verzaubern zu lassen, mitgerissen zu werden von den 1000 Stimmen von Laien und Profis ist überall noch machbar! Und da beide Hallen auf Grund des großen Mitsingchores nur begrenzte Plätze für Zuschauer zur Verfügung haben, ist also ein schnelles Ticketbuchen angesagt.Weitere Infos, Tourpläne, Tickets und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter www.king-musical.deFotos mit freundlicher Genehmigung der „Stiftung Creative Kirche“.