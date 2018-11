Mindelheim : Landgasthaus |

Bairisches Kabarett mit Johanna Hofbauer gibt es am Freitag, 09. November ab 19:30 zu erleben. Die beliebte Kabarettistin wird im Landgasthaus Schützenheim in Nassenbeuren gastieren. Die musikalische Umrahmung übernimmt Andreas Gsöllpointner an der Zither. Karten gibt es bei der Mindelheimer Zeitung Tel.: 08261 – 99 13 75 Fax 08261 – 99 13 29 info@mindelheimer-zeitung.de