Kunstprojekt im Lippgarten am 8. un 9. Juli 2017

Mering : Lippgarten |

IST DAS DAS PARADIES?



Unter dem Titel steht das Kunstprojekt des Kunstkreises Lechkiesel, das im Lippgarten, dem ehemaligen Klostergarten, in Mering stattfindet.

Die Künstler/innen Irene Rung, Jürgen Krass, Margot Marquardt, Erika Young, Christiane Sandler, Ursula Roll, Alexander Hupfer, Horst Langer, Inge Lemmerz, Sigrid Prochaska, Frauke Stolte, Angelika Friedl, Ingrid Warnatz, Gernot Kragl und als Gastkünstler Uli Sobeck und Christian Richter präsentieren passend zum Ambiente zu diesem Thema Malerei, Objekte, Skulpturen und diverse Installationen.

Das Programm umfasst Tai Chi, Lyrik und Prosatexte, Märchenerzählungen für Kinder und Erwachsene und Yoga. Musikalisch gibt es ein große Bandbreite: der Mittelstufenchor des Meringer Gymnasiums singt, untermalt von Instrumenten, außerdem werden eine Gitarre, Harfe, Klangschalen und eine Ut bespielt werden.

An beiden Tagen können Kinder und Erwachsene jeweils von 15.30 - 17 Uhr in der Werkstatt zusammen mit den Künstlern arbeiten: es kann geschnitzt, gemalt, gedruckt, gezeichnet und experimentiert werden.

Eine genaue Zeitabfolge nebst den Namen der Programmgestalter wird noch erfolgen.

Klostergarten in Mering, Marienstraße

hinter dem Kinderhort Alte Burg

Samstag, 8.7.17 von 13 - 22 Uhr

Sonntag, 9.7.17 von 11 - 18 Uhr