Volkswagen stellt Kraftwerke von Kohle auf Gas um !!!

Volkswagen AG stellt Heizkraftwerk West auf Erdgas umDas neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerk soll im Herbst 2022 in Betrieb gehen. Die Gesamtleistung des Kraftwerks beläuft sich dann auf 288 Megawatt elektrischer und rund 265 Megawatt Wärmeleistung.VW Kraftwerk GmbH Unternehmenszweck:Sicherstellung der leitungsgebundenen Energie- und Medienversorgung der Volkswagen Konzernstandorte https://www.waz-online.de/lokales/wolfsburg/neue-g... ~:text=Neue%20Gas-Pipeline%20soll%20VW-Kraftwerke%20beliefern%20F%C3%BCr%20den%20Umstieg,Wolfsburg%20soll%20im%20Oktober%202021%20in%20Betrieb%20gehen.Neue Gas-Pipeline soll VW-Kraftwerke beliefernFür den Umstieg der VW-Kraftwerke in Wolfsburg von Kohle auf Gasbetrieb muss eine neue Pipeline gebaut werden. Die rund 30 Kilometer lange Gas-Transportleitung von Braunschweig nach Wolfsburg soll im Oktober 2021 in Betrieb gehen. Die Pläne will der Betreiber Gasunie in der kommenden Woche vorstellen.Mit der Modernisierung der Kraftwerke durch einen Brennstoffwechsel von Kohle auf Erdgas wird die umweltfreundliche Erzeugung von Strom und Wärme unter der Nutzung der hocheffizienten Kraftwärmekopplung ausgebaut. In den folgenden Jahren (2021 und 2022) werden die Kraftwerke am Standort Wolfsburg durch den Brennstoffwechsel von Steinkohle auf Erdgas in eine zukunftsfähige und CO2- arme Kraftwerksgeneration überführt.