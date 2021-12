Okerbrückenbau Meinersen in der Endphase

Mit großen Schritten gehen die Bauarbeiten zur Fertigstellung der Okerbrücke in Meinersen voran. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.Im Rahmen eines „Brückenfestes“ soll die neue Okerbrücke eingeweiht werden. Voraussichtlich wird das Fest stattfinden amMeinersen, Abriss der Okerbrücke und heute am Donnerstag, 6. Januar 2020 stand in der Gifhorner Rundschau der Artikel „ 80 Tonnen Stahl hängen am Kran „ . Dies musste ich mir mal ansehen, zumal ich den Abriss- und Baufortschritt der Okerbrücke mal in dem Forstschritt beobachten möchte. Ja, wahrlich, hier wurde eine recht große Menge Stahl in Form von großen Stahlträgern verbaut. Dies machte mir nicht nur den Eindruck, sondern sah wirklich so aus, als wenn es für die Ewigkeit konstruiert und gebaut worden war. Gehen wir davon aus dass der Stahl sicher der Wiederverwertung zur neuen Stahlerzeugung verwendet wird. Für die nächsten Monate wird es dort noch recht viele Bauaktivitäten und „ Rütteleien „ geben werden.Der Baustart ist Dietrich zufolge für Mitte Januar 2020, das Bauende für Mai 2021 genannt worden. „Vermutlich geht es aber deutlich schneller“, sagte er und versicherte mit Blick auf die geplanten Arbeiten: „Als verantwortliche Gemeinde müssen wir etwas tun, denn wir haben die Verkehrssicherungspflicht.“