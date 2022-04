Meinersen Dorfrundgang für die Ideenkonzepte zur Dorfentwicklung

Rundgang mit insgesamt knapp 20 PersonenBeginn am Kulturzentrum Am Eichenkamp über Vorfeldweg bis Hasenkamp wegen Situation der Kinder- und Schülerbringdienst ( zur KITA und zur Grundschule ) mit den unsicheren, beengten Verkehrsverhältnissen mit Veränderungsmöglichkeiten Anfahrtsverlegung oder ausgeschilderter Spielstraße.Nächste Anlaufpunkt war der Tennisplatzbereich über Bambergsweg wo der Vorstand des Tennisvereins die Bedarfssituation der Tennissparte umfangreich erläuterte um eine Zweiplatztennishalle mit Unterkünften etc. darlegte und dies für die Förderung der Dorfentwicklung einbrachte.Der weitere Weg führte über den Bambergsweg zum Okerwehr und entlang des Okerlehrpfades mit besichtigten Punkten zur Verbesserung der Infotafeln und Aufwertungsmöglichkeiten um mehr touristisches Interessen an dieser Okerlandschaft aufzuzeigen.Nachdem der Rundgang den gesamten dortigen Okerlehrpfad passierte hatten war der letzte Erörterungspunkt das Künstlerhaus Meinersen. Es wurde ausführlich aufgezeigt wie marode der Obergeschossbereich und der Dachstuhl bereits ist und nicht nur aus Sicherheitsgründen kurzfristig sondern auch aus Sicht der Wärmedämmung und Energieeinsparung restauriert werden müsste.Alle diese Bereiche und Objekte müssen jetzt von den jeweiligen Initiatoren und Organisatoren für die Einreichung zur Förderung zur Dorfentwicklung beschrieben / bearbeitet werden.