LEGO Giraffe im Duisburger Innenhafen

Die Giraffe vor dem Legoland Discovery Centre am Innenhafen braucht nicht mehr zu frieren. Am Dienstag bekam sie einen insgesamt zehn Meter langen Schal umgebunden, den 80 Kinder aus Duisburg und Köln gestrickt hatten.Von Jessica Narloch"Guck mal, das Pinke, das ist mein Stück!" "Und das Schwarze, das ist von mir", schreit der elfjährige Pascal laut in die Menge und blickt stolz hoch zur meterhohen Giraffe aus Legosteinen. Doch nicht etwa die Giraffe strahlt in den buntesten Farben, sondern der zehn Meter lange Schal, den die Kinder eigens für den langen Hals des Legotieres gestrickt, gehäkelt und gewebt haben."Wir vom Legoland sind stolz und begeistert darüber, was die 80 Grundschüler aus Duisburg und Köln in solch kurzer Zeit geschafft haben", erklärt Juliane Belger vom Legoland Discovery Centre im Innenhafen.DankeschönAls Dankeschön für ihre tolle Arbeit durften die 80 Kinder nach Anlegen des Schals mit Kindersekt und Donuts ihren Erfolg feiern und sich im Legoland austoben. Das war für die Kleinen nicht ganz so aufregend wie die "Arbeit" der vergangenen Wochen.Zwei Wochen lang wurde in Form von Projektarbeiten gehäkelt, was das Zeug hielt, damit die Giraffe vor dem Legoland für den Winter gerüstet ist. "Die Idee dazu hatte eine unserer Mitarbeiterinnen bereits vor einem Jahr, und jetzt konnte sie erfolgreich umgesetzt werden", so Belger.