Ja Ja Japan stellt schon mal einen Teil einer Raffinerie komplett ab.

Eneos Corp, sagte diese Woche, dass es seine Raffinerie in Wakayama, Japan - zu der auch eine Grundölanlage gehört - bis 2023 schließen wird.Sie verkauften Ihre Übersee-Kohlebergbaubeteiligungen im Juli 2021, nachdem sich das Geschäftsumfeld in Richtung einerverändert hatte und reduzieren ihre Mineralölproduktionsanlagen in Japan wesentlich ein.