Weihnachtsmarkt | Der Weihnachtsmarkt Meinersen 2019 war sehr gut besucht und recht viele Aussteller, die aufgrund der Wetterlage wohl ganz zufrieden sein werden. Im letzten Jahr ist der Weihnachtsmarkt Meinersen regelrecht ins Wasser gefallen und an den Tagen hat es viel geregnet. Hier war an den Imbissständen und für Süßigkeiten für die Kleinen aber auch die Großen einiges zu verzehren und zu naschen. Morgen, am Sonntag ist der Weihnachtsmarkt geöffnet.