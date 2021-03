Kein Glaube am Nagel

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Karfreitag und somit auch unsere jährliche Karfreitagsfeier sind nicht mehr fern. Weil wir immer noch angehalten sind, Massenveranstaltungen zu vermeiden, haben wir uns entschlossen, die Karfreitagsfeier am 02.04. um 14.30h als Zoom-Konferenz stattfinden zu lassen. Wer möchte, kann das Nachstehende auch als Video unterDas Thema dieses Jahr ist „Den Glauben an den Nagel hängen“. Heiko Metz von den Marburger Medien wird aus Marburg dazugeschaltet sein und uns die Predigt halten.Wie könnt ihr dabei sein?1. Ihr trefft euch als Gemeinde nach den bei euch geltenden Hygienevorschriften in eurem Gemeindehaus. Dazu braucht ihr einen Internetanschluss, einen Computer mit Verbindung zur Zoom-Konferenz, einen Beamer und einen Tonanschluss. So könnt ihr die Konferenz gemeinsam in eurem Gemeindehaus erleben.2. Ihr trefft euch in kleineren Gruppen zu Hause (maximal 5 Personen aus 2 Haushalten) und schaut im privaten Kontext die Karfreitagsfeier. Denkt dabei vor allem auch an die Geschwister, die keinen Internetanschluss haben und sich mit Zoom nicht auskennen. Ladet sie zu euch ein und feiert mit ihnen Karfreitag.Die Einwahldaten findet ihr am Karfreitag auf der Homepage www.ohofer-verband.de Zudem wollen wir auch gemeinsam Abendmahl feiern. Bitte versorgt euch selber mit Brot und Wein (denkt an Einzelkelche!). Die Einsetzungsworte werden über Zoom gesendet, die Austeilung von Brot und Wein geschieht dann jeweils vor Ort.Als besonderes Bonbon könnt ihr auch noch ein „GeDanken-Paket“ bei uns bestellen. Hierin finden sich einige Überraschungen, die mit der Karfreitagsfeier zu tun haben werden. Meldet euch bis zum 21.03. unter Email und gebt eure Postadresse sowie die Anzahl der Personen an, dann schicken wir euch entsprechend Pakete zu.Wir bitten euch darum, diese Info in euren Gemeinden publik zu machen und euch um die sonstige Orga vor Ort zu kümmern.