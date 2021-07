Humorvoll glauben - lachend genießen

Früher waren die Frauen unter sich - aber nun lachen alle: Es gibt leckeren Kuchen und guten Kaffee und sowas in gemütlicher Atmosphäre. Ein Nachmittag zum weiterdenken.Neben jungen Musikern ist Pastorin Anita Christians-Albrecht dabei. Sie ist in Ostfriesland aufgewachsen und war Plattdeutschbeauftragte der Kirche. Außerdem war sie in manchen Gemeinden tätig – unter anderem in der Marienkirche (Bröckel). Sie ist verheiratet und Mutter von 3 Kindern. Zur Zeit ist sie im „Zentrum für Seelsorge & Beratung“ (Hannover) für die Altenseelsorge zuständig.Eine Kinderbetreuung wird nicht angeboten. Die Kosten werden durch eine freiwillige Kollekte gedeckt.Wegen der Hygieneverordnung wird um Anmeldung wird gebeten.