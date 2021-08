Gott und Mensch: Der Treffpunkt in Gottes Hütte

Meinersen : Tagungscenter "Gotteshütte" |

Jeden Sonntag treffen sich Menschen mit Gott im Tagungscenter "Gotteshütte". Das sollte man nicht falsch verstehen. Hier darf jeder kommen, der sich diese Zeit nimmt. Es ist keine Frage des Glaubens - sondern eine Frage der Erwartung. Der Gottesdienst als Dienst Gottes an den Anwesenden.

Und daran kann man ja mal glauben - und sich auf den Weg machen. Wir singen gemeinsam, weil wir so vor Gott erscheinen wollen. Wir beten und hören, weil wir Gott in unser Leben hineinsprechen lassen wollen. Wir sind zusammen, weil Glauben eine Gemeinschaftsaktion ist. Nach den Aktionen des Glauben in der ersten Jahreshälfte wird es um die Bedeutung der Gemeinschaft für den Glauben in der zweiten Hälfte gehen. Gemeinsam, Miteinander und zusammen - dass ist der deutliche Akzent gegen Rückzug und Angst in den eigenen vier Wänden. Hier dürfen sie durch ihre Gegenwart mitmachen, helfen und genießen. Es ist schön wenn sie auch da sind.

Anmeldungen helfen uns bei der Organisation - aber eigentlich haben wir eine große Halle und genug Platz für alle. Denken wir ...