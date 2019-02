Der Sommer mit Nehemia und den Lego-Steinen

Meinersen : Tagungscenter "Gotteshütte" |

NEHEMIA. Das große Abenteuer der Legostein



Welch eine Herausforderung. Vom sicheren Arbeitsplatz mit gutem Essen im Palast des Königs, geht Nehemia in ein fremdes Land um dort Bauarbeiten leiten. Schlimm wenn man davon keine Ahnung hat, wenn es heiß und staubig ist, noch schlimmer, wenn die anderen Menschen gegen einen sind und das Leben noch schwerer machen. Wir wollen Nehemia auf seinem Weg und seinen Abenteuern begleiten und ähnlich wie Nehemia eine Stadt und Mauern errichten. Ein ganzer Anhänger mit Legosteinen wartet auf Eure Ideen und Abenteuerlust.

Uns erwartet eine tolle Woche: in Zelten am Waldrand schlafen, im Haus essen und spielen.

Dazu gehören auch Geländespiele im Wald, Kreativangebote, Freizeitpark, Radtouren, leckeres Essen und jede Menge Spaß.



Termin: Samstag, den 06. Juli bis Samstag, den 13. Juli 2019

Kosten: 145,- € (für weitere Geschwisterkinder 110,- €) in mitgebrachten Zelten. Für Kinder die in unseren Zelten schlafen möchten, kommen 10,- € dazu.

Teilnehmer: Mädchen und Jungen, 8-12 Jahre

Veranstalter: Ohofer Gemeinschaftsverband e.V. &

EC Kreisverband Ohof, 38536 Meinersen - Ohof

Leitung: Holger Lange, Christina Ebeling