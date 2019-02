Adonia-Musical ISAAK - SO SEHR GELIEBT in Meinersen-Ohof

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



40 Projektchöre bringen das neue Musical deutschlandweit 160 Mal auf die BühneMeinersen-Ohof. 70 junge Menschen aus Niedersachsen vereint als Adonia-Projektchor und Band, sind am Mittwoch, 10. April 2019 um 19:30 Uhr i. Tagungscenter „Gotteshütte zu erleben. Veranstalter sind der Ohofer Gemeinschaftsverband e.V., die Evangelische Gemeinschaft Ohof-Eltze und die Jugendorganisation Adonia e.V.Das Musical ISAAK - SO SEHR GELIEBTAdonia bringt ein biblisches Familiendrama voller Liebe und Vertrauen auf Deutschlands Bühnen. Begeisternde Musicalsongs aus eigener Feder verleihen der jahrtausendealten Geschichte ein neues Gesicht. Ermutigend und herausfordernd. Mit ihrer Kreativität und Energie wird es den jungen Mitwirkenden auch dieses Jahr gelingen, das Publikum zu begeistern. In kürzester Zeit haben sie die 13 Songs, Theater und Choreographien im Musicalcamp einstudiert und sind nun auf einer viertägigen KonzerttourneeDrei Tage soll die Reise dauern. Für den kleinen Isaak ist es ein Abenteuer. Für seinen Vater Abraham ist es die schwerste Prüfung seines Lebens. Denn nur er weiß, dass seinem Sohn in Morija der Tod droht… Unterwegs lernt Isaak die Geschichte seiner Familie kennen. Er erfährt, warum er ein absolutes Wunschkind ist und staunt über den unsichtbaren, rätselhaften Gott Abrahams.Die KünstlerTheater und Tanz, eine coole Projektband und ein großer Chor – das ist Adonia. Die 70 Mitwirkenden haben sich für ein sogenanntes Musicalcamp angemeldet und vor zwei Monaten CD und Noten des Musicals erhalten, um die Lieder bereits zuhause zu üben. In einem intensiven Probecamp wird das 90-minütige Programm einstudiert. Und das Ergebnis ist erstaunlich: Die Jugendlichen sind nicht nur hoch motiviert und begabt, ihre Auftritte begeistern auch durch eine hohe Professionalität.Adonia e.V.Seit 2001 steht Adonia für ganz besondere Musicalerlebnisse: Inzwischen sind 60 regionale Adonia-Projektchöre mit 4.000 Kindern und Jugendlichen unter der Leitung von 1.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern, Betreuern und Musikern unterwegs.Der Eintritt ist frei, freiwillige Spende zur Kostendeckung.Adonia e.V., Windelbachstr. 9, 76228 Karlsruhe, 0721 5600 991 0, info@adonia.de, www.adonia.deOGv e. V.; Am Walde 3, 38536 Meinersen – Ohof info@ohofer-verband.de