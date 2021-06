Mit dem Floß unterwegs: Teenager Freizeit in Ohof

25 Jugendliche mit einem Bauplan, etwas Holz und Werkzeugen werden es erleben: Wir wollen Flöße bauen, sie ausgiebig auf dem Wasser testen und richtig gute Gemeinschaft erleben.Locker auf der Oker chillen, und auch die Aller wird ein Knaller! Zwischendurch werden wir über unsere Beziehungen nachdenken – zu Gott, zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen. Geschlafen wird in den Zimmern der Gotteshütte in Ohof bis die Sonne uns weckt. Das Sommercamp für alle, die mehr von Gott erfahren wollen und Lust auf eine Woche voller neuer Erfahrungen sowie Abenteuer haben.Veranstalter:- EC Niedersachsen- Ohofer Gemeinschaftsverband e.V.- Ev. Gemeinschaft Ohof-EltzeZur Anmeldung oder per QR Code ...