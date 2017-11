Auf die Planke ...

Meinersen : Tagungscenter "Gotteshütte" |

25 Typen mit einem Bauplan, ein bisschen Holz, Werkzeug und noch etwas Krimskrams werden es erleben: Wir bauen gemeinsam „Wasserfahrzeuge“ (auch Floß genannt) um sie dann ausgiebig zu testen. Locker auf der Oker chillen, und auch die Aller wird ein Knaller! Zelten, gemeinsam kochen und eine richtige gute Zeit miteinander verbringen. Zwischendurch werden wir über unsere Beziehungen nachdenken – Zu Gott, zu mir selbst und zu anderen. Geschlafen wird mit Schlafsack und Iso-Matte bis die Sonne uns weckt.

Ein Trainingscamp für alle, die mehr von Gott erfahren wollen und Lust auf Abendteuer haben.



Teens-Sommercamp in Meinersen-Ohof

08.07.2018 – 14.08.2018 38536 Meinersen – Ohof

Leitung: Tobias Knierim, Matthias Boeddinghaus

Teilnehmer: Mädchen und Jungen von 13 bis 17 Jahren

Leistungen: Unterkunft (Zelt, Open Air), Vollverpflegung, Floßbau und Fahrt, Programm,

An- und Abreise erfolgt durch die Eltern

Kosten : 185,00 € (für Geschwisterkinder 140,00 €)

Anzahlung: 40,00 € nach Erhalt der Anmeldebestätigung

Anmeldung an: Matthias Boeddinghaus (Am Walde 3; 38536 Meinersen-Ohof)

m.boeddinghaus@ohofer-verband.de

Veranstalter: Ohofer Gemeinschaftsverband & EC Kreisverband Ohof