Virtuose Blechbläsermusik von Heinrich Schütz bis Jimmy Webb

Hannover-Brass präsentiert einen musikalischen Spaziergang durch vier Jahrhunderte

Heinrich Schütz (1585-1672) gilt als der bedeutendste deutsche Komponist des Frühbarocks. Um das Jahr 1619 verarbeitete er seine Reise nach Venedig in der Vertonung der Psalmen Davids. Eine der wirkungsvollsten Kompositionen ist der Choral „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“. Mirco Meutzner, Trompeter bei Hannover Brass, hat diesen Choral klangprächtig fürsein Blechbläserensemble arrangiert.Daneben erklingen im Programm des diesjährigen Konzertes in der St. Batholomäus Kirche Meerbeck am Samstag, den 11.11.2017 um 18 Uhr die „Galliard Battaglia“ von Samuel Scheidt, der Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Johann Sebastian Bach und zwei Sätze aus dem bekannten Ballett „Der Nussknacker“ von Peter Tschaikowsky.Ein Höhepunkt im wieder reichhaltigen und spannenden Musikprogramm von Hannover Brass ist die Suite „ Ein Londoner in New York“, eine Originalkomposition für Blechbläserensemble von Jim Parker. Hier wird der „Amerikaner in Paris“ auf den Kopf gestellt, erlebt doch der Londoner im Grand Central Station von New York, im Central Park oder auch in Harlem einige musikalische Überraschungen.Dass sich in den Reihen von Hannover Brass hervorragende Solisten befinden, wird durch die Rolf Gaedeke meisterhaft an der Posaune und Maximilian Thumann virtuos am Xylophon bewiesen werden.Wie in all ihren Konzerten spannen die Musiker um ihren Leiter Thomas Eickhoff einen großen musikalischen Bogen, denn natürlich darf auch ein Ausflug in die Unterhaltungsmusik nicht fehlen. Einer der bekanntesten Titel im Repertoire wird Jimmy Webbs Erfolgshit „MacArthur Park" sein.