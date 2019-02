Vielfältige Klangpracht mit 78 Handglocken

Jahreskonzert des Handglockenchores Wiedensahl

Am 31. März 2019 um 17:00 Uhr läuten wieder die Glocken des Handglockenchores Wiedensahl beim Jahreskonzert in der St. Bartholomäuskirche in Meerbeck. Das musikalische Angebot reicht von klassischer Musik Anton Dvoraks über Klänge aus Puerto Rico bis hin zur Bohemian Rhapsody von Freddy Mercury. Gespickt wird das ganze wie immer mit spannenden und prachtvoll klingenden Originalkompositionen. Mit von der Partie sind auch die sechs größten und schwersten Bassglocken, die das Ensemble kürzlich angeschafft hat.Der Handglockenchor Wiedensahl ist einer der größten und aktivsten der rund 30 Chöre dieser Art in Deutschland. In den letzten Jahren machte das Ensemble mit vielen Konzerten in der Region, mit internationalen Gästen im Kloster Loccum sowie mit Auftritten in der Staatsoper Hannover, Fernsehprogrammen des NDR und RTL Nord sowie im Europaparlament in Brüssel auf sich aufmerksam. Konzertreisen führten den Chor in die USA (2003, 2013), nach Südafrika (2006) und im Frühjahr 2015 nach Taiwan und Hong Kong. Beim Deutschen Orchesterwettbewerb wurde der Handglockenchor Wiedensahl 2012 und 2016 zweimal in Folge als Preisträger ausgezeichnet. Im letzten Jahr traten die Glöckner gemeinsam mit dem Trinity Boys Choir aus London auf.