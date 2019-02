+++ HAMBURG GEGEN DIE KÄLTE - DEMO FÜR DIE OBDACHLOSEN +++

ES STERBEN MENSCHEN AUF DER STRASSE





ihr wisst ja bereits, dass ich Max Bryan unterstütze - im "Kampf" für die Obdachlosenin Hamburg, denn es ist auch meine Herzensangelegenheit, diesen Menschen zu helfen.Diesen Menschen wurde - aus welchen Gründen auch immer - alles genommen.Allein DAS ist schon eine so große Belastung, die sie tagtäglich mit sich tragen.Jeder Mensch hat ein Recht auf eine würdige Wohnsituation - es darf einfach nicht sein,dass es möglich ist - so vielen Menschen ein Dach über dem Kopf, eigene "vier Wände" oderauch eine einfache Tür, die man abschließen kann - zu verwehren.Denn nichts anderes ist es - das Jahr für Jahr - immer und immer wieder zelebriertwird - auf dem Rücken der Obdachlosen.Deshalb rufen wir Euch ALLE auf - für die Rechte der Obdachlosen mit uns gemeinsamauf die Straße zu gehen - für die ganztägige Öffnung des Winternotprogramms.Es muss Schluss damit sein, dass diese Menschen jeden Tag ab 9 Uhr die Zimmer räumenmüssen und raus auf die Straße, in die Kälte müssen (insbesondere sehr schwer fürdie älteren Menschen, die zum Teil auch schwer krank sind und auch oft deshalbsehr schlecht zu Fuss sind).Ab 17 Uhr müssen sie sich dann wieder in die Schlange stellen, um wieder Einlass zubekommen.Das ist schlicht entwürdigend und unmenschlich!Alle Helfer, Initiativen, Verbände (und auch Ihr) sind aufgerufen, gemeinsam und entschlossen"Flagge" zu zeigen - für eine bessere Versorgung der Hamburger Obdachlosen durch die städtischenNotunterkünfte.WIR WOLLEN ETWAS BEWEGEN - ZUSAMMEN MIT EUCH GEMEINSAM DURCH DIE STADT ZIEHEN AM 09. Februar 2019!KOMMT ALLE HIN... 13 Uhr gehts los - REEPERBAHN ab SPIELBUDENPLATZ...Das Aktionsbündnis Hamburger Obdachlose ruft auf zum:"WINTERMOVE" - Hamburg gegen die Kälte - für eine bessere Versorgung der Hamburger Obdachlosenund die ganztägige Öffnung des Winternotprogramms!Bundesweit sind es schon 10 Menschen, die in diesem Winter auf der Strasse gestorben sind. Alleinin Hamburg sind es 4 Menschenleben. Jeder einzelneEs macht wütend, traurig, fassungslos und ist auch beschämend, dass so etwas in einer so reichen Stadtwie Hamburg überhaupt passiert (ja fast schon geduldet wird) - dass einfach nicht ein besseres Angebotgeschaffen wird für die Obdachlosen, damit das endlich aufhört.darf "einfach" so ausgegrenzt werden - an den "Rand" gedrängt werden.Es sind Menschen aus Fleisch und Blut - genau wie wir auch.Viele von den Betroffenen meiden die Notunterkünfte, weil sie mit den Gegebenheiten und der Situation dortnicht klar kommen.Lest hier bitte die Gründe, warum das so ist und was sich ändern müsste -->Every year the same procedure!Immer und immer wieder - jeden Winter gibt es eine große Aufregung über die Situationen der Obdachlosenauf den Straßen."Fördern und Wohnen" (eine Institution öffentlichen Rechts) schickt die armen und auch kranken Menschenjeden Morgen aufs Neue in die Kälte - die Stadt will das so.Es ist eben nur ein "Erfrierungsschutz für die Nacht".Unmenschlich - denn tagsüber ist es auch sehr kalt und nass.Jeden Morgen müssen diese armen Menschen vor die Tür - unabhängig davon, ob die alt, krank oder gehbehindert(und oft auch alles zusammen) sind.Das ist menschenunwürdig - so darf man einfach nicht mit Menschen umgehen. (Wir würden das doch auch nichtwollen).Wo bleibt da die Würde?Wir - vom Aktionsbündnis Hamburger Obdachlose - unterstützen die Forderung zur ganztägigen Öffnung desWinternotprogramms.Wenigstens für die Obdachlosen im Rentenalter - für die Menschen, die Krankheits-bedingt diese Prozedureinfach auch nicht mehr "stemmen" und aushalten können - sollte eine ganztägige Aufenthaltsmöglichkeit bestehen.Es müssen die Obdachlosen gehört werden und ihre Ängste und Nöte müssen Gehör finden.Wir dürfen nicht wegsehen - wir müssen nicht handlungsunfähig sein und bleiben.Stadt, Bund, Gemeinden, Kommunen - die Politik müssen endlichundEs muss aufhören, dass sich die Damen und Herren der Verantwortung entziehen oder sie hin- und herschieben,wie es ihnen gerade am besten passt.Die Ängste und Nöte der Obdachlosen müssen ernst genommen werden - diese Menschen müssen tagtäglich schonzum Teil Demütigungen hinnehmen, da darf es nicht sein, dass sie sich auch noch fürchten müssen vor dem,was sie in den Notunterkünften erwartet.Klaus Wicher (Sprecher des Hamburger Sozialverbands) wird vom Straßenmagazin Hinz und Kunzt zitiert:Auch wir teilen diese Auffassung.(Klaus Wicher wird am 09.02.2019 auf der WINTERMOVE-DEMO eine Rede halten)Wir wollen, dass die Stadt das Winternotprogramm ganztägig öffnet und immer mehr Politiker schließen sichder Forderung an.Bezirkspolitiker von GRÜNE und CDU (Altona) fordern auch die ganztägige Öffnung.Das Ergebnis:Dem altbewährte Argument der Sozialbehörde - es gäbe ausreichend Tagesaufenthaltsstätten, in denen sich dieObdachlosen auch tagsüber aufhalten könnten - widersprechen nun auch Grüne und CDU in Altona:- heißt es in einem Bericht zur Entscheidung der Bezirksversammlung.Morgens raus und ab 17 Uhr dürfen sie wieder rein in die Notunterkünfte.Warum diese Menschen vor die Tür müssen?Der offizielle Grund lautet: Man müsse sauber machen und die Leute sollten "in Bewegung" bleiben -sich einen Job suchen oder beraten lassen.Am Wochenende finden aber keine Beratungen statt und Menschen im Rentenalter sind auf dem Arbeitsmarkt auch nichtmehr vermittelbar.Deshalb fordern wir die sofortige und ganztägige Öffnung des Winternotprogramms für alle Betroffenen oder aberMINDESTENS für die Zielgruppe "55plus".Auch Obdachlose haben Rechte - wir vom Aktionsbündnis Hamburger Obdachlose - möchten Zeichen setzen und startengemeinsam und mit weiteren Bündnispartnern eine Demo jetzt am 09.02.2919, um auf die Problematik der Obdachlosenentscheidend und spürbar aufmerksam zu machen und um für die Rechte der Menschen auf der Straße entschlosseneinzustehen.WOHNEN MUSS EIN GRUNDRECHT SEIN UND WERDEN!!Lasst uns gemeinsam versuchen, den Vertretern der Stadt, der Politik - die Augen zu öffnen - dass sie endlichHINSEHEN MÜSSEN UND AUCH HANDELN MÜSSEN UND ZWAR NACHHALTIG!!Wir wollen das Schweigen brechen und auch die Ignoranz, die diesen Menschen jeden Tag widerfährt endlich brechen.Veranstalter der Demo ist das Aktionsbündnis Hamburger Obdachlose unter Beteiligung derder, den, dersowie einzelnen (befreundeten) Akteuren der Gruppe "Aufstehen Hamburger Winternotprogramm".Unterist hierzu bereits eine neue Facebook-Seite entstanden und online.Wir hoffen, dass auch weitere Helfer, Gruppen und Initiativen dazustossen und das neue Bündnis formen, mitgestalten undzu stärken. Ziel ist es - ENTSCHEIDER IN POLITIK UND VERWALTUNG auf- und wach zurütteln, Zeichen setzen und eine Änderungder bestehenden Verhältnisse zu bewirken.Am 25. November 2018 wurde das Bündnis vom ehemaligen Obdachlosen Max Bryan und der Aktivistin Anneke Sorger gegründet.Frank Ihlenfeldt und meine Wenigkeit waren auch sofort mit im Boot.Zwischenzeitlich ist das Team gewachsen und besteht regelmäßig aus 10 - 15 Leuten, die sich seit Wochen regelmäßiggetroffen haben, um die Demo zu planen und Vorbereitungen zu treffen.Aktive Unterstützung erhält das Bündnis von Vincent Schmidt und Uwe Matern von der ANTIKÄLTEHILFE e.V., Thorsten Basso undIna Westphal von den BERGEDORFER ENGELN. Und nicht zuletzt auch von Max Bryan (und mir) von www.hamburger-obdachlose.de,sowie Bernd Goldenbogen und Roswitha Phillips, Marie Westberg, Patrick Nagel und Waldi Samulon, Tito Risto undGerardo Köpke, Blanca Merz und Lothar Hempel, Peter Gutzeit sowie Maik Nowack, Mikey Kleinert, Dennis Wokon, Ina Kröll,Jan Peters und Nicola Hofediener und Mehmet Yildiz. Auch hat HINZ UND KUNZT (Simone Deckner) unterstützen uns bei derBekanntmachung der Demo.Cansu Özdemir und die Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic werden einen Redebeitrag halten - wir freuen uns sehr!Also kommt alle hin und helft mit für die Rechte der Obdachlosen einzustehen und ihnen zu helfen.Aufstellort ist die Reeperbahn - Höhe Spielbudenplatz am 09.02.2019 ab 13 Uhr.Die Demo-Route führt über Reeperbahn (13.30h) - Davidstrasse - St. Pauli Hafenstrasse - Landungsbrücken -Helgoländer Allee - Kersten Miles Brücke - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig Erhard Strasse -Willy-Brandt-Strasse - Rödingsmarkt - Stadthausbrücke - Große Bleichen - Jungfernstieg - Reesendamm - Rathausmarkt -Mönckebergstrasse (17h).1. Landungsbrücken (Höhe Blockbräuhaus) ca. 14h bis 14.15h2. Ludwig Erhard Strasse 20 - vor dem Michel (St. Michaelis) ca. 14.45h bis 15h3. Jungfernstieg auf Höhe Ecke Neuer Wall 3 ca. 15.30h bis 15.40h4. Rathausmarkt 15.50j bis 16.15h5. Mönckebergstrasse Höhe Karstadt ca. 16.30h bis 17.00hSCHLUSSKUNDGEBUNG: Mönckebergstrasse, Platz vor Saturn ca. 17.30h. Ende der Veranstaltung gegen 18h.Eure Luise (für das Aktionsbündnis Hamburger Obdachlose)