Jedes Jahr zur gleichen Zeit,macht sich in meinem Garten die Mohnpracht bereit.Wunderbar kann ich erkennen,wie sich deine Köpfe der Sonne entgegen strecken.Du entledigst dich langsam deiner Schale,wie die Haut bei einer Schlange.Deine Anmut und Schönheit lässt mich still schweigen,ich kann gar nicht anders -mit nichts zu vergleichen.So strahlend,so kräftig,so leuchtend dein Rot -stundenlang könnt ich vor dir stehn,oft bist du sogar Trost.Die Welt ist so schnell,denn keiner hat mehr Zeit,dabei ist es schon längst soweit.Einfach einmal inne zu halten,doch überall nur gehetzte Gestalten.Kaum einer sieht deine wundervolle Pracht -doch ich schau dich an,sobald ich erwach.Gespannt zähle ich deine Köpfe,hoffe das Petrus nicht seine Schleuse öffnet.Denn dann ist es ganz schnell vorbei mit der Pracht -aber du hast für kurze Zeit mein Herz zum Leuchten gebracht.Mohn, Mohn, Mohn -blühe für mich,ich erwarte dich schon.Denn du hast der Welt alles gegeben,musst aber dennoch und trotzdem wieder gehen.Und wenn du deinen roten Mantel verlierst,langsam Blüte für Blüte verglüht,dann sind die vielen Staubblätter zu sehen -dein schönes filigranes Innenleben.Jetzt schon kann ich es kaum erwarten,denn nächstes Jahr blühst du wieder im Garten.Streckst deine roten Köpfe der Sonne entgegen,nichts kann mir das nehmen,welch große Freude schenkst du meinem Leben.(©Luise Schoolmann 2021)