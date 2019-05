und ich bezeichne es als eines der größten Wunder, diees auf der Welt gibt - das so etwas möglich ist.Du hast mich vom ersten Moment an geliebt - bedingungslos.Du hast mich gefüttert und mich umsorgt, sobald ich mich gemeldet hab.Manches Mal hab ich geweint, nur weil ich Deine Aufmerksamkeit wollte.Du hast mir alles beigebracht und mich stark gemacht.Du hast mir immer verziehen, wenn ich ein Lümmel war.Du hast mich getröstet, wenn ich gefallen bin, weil meineFüsse schneller waren, als meine Gedanken.Du hast mit mir gelacht, weil ich schon immer ein wenig crazy war.Du hast nie mit mir geschimpft, weil ich immer pünktlich zuhause war :) .Du hast mich mal um den Sandkasten "gejagt"... warum wissen wir beide nicht mehr... :)(ich war auch schneller - damals)Du hast mir immer Mut gemacht, wenn ich Angst hatte.. vor allem vor Prüfungen.Du hast mich immer bestärkt, auch wenn Du anderer Meinung warst.Du warst an meiner Seite, als ich selber eine Mom wurde.Du warst in der schwärzesten und schrecklichsten Zeit, die ich erleben musste - bei mir.DU bist eine so tolle und liebe und gutmütige und ehrliche und so starke MAMA...Ohne Dich wäre ich gar nicht hier (nun ja.. der ein oder andre wäre vielleicht froh..hihi..)..ohne Euch MAMA'S wäre niemand hier!Ihr seid einfach klasse! Es war nicht immer leicht mit mir als Kind, aber Du hast es mir nie gezeigt.Ich bin so unglaublich glücklich, dass ich zu DIR gehöre - dass es DICH gibt.Heute möchte ich Dir einmal sagen:Egal, was auch noch passieren mag, wenn sich auch unsere Wegeeinmal trennen würden - durch einen Streit oder ähnliches..Eines steht ganz sicher felsenfest und wird immer so bleiben: DU BIST UND BLEIBST MEINE MAMA!!Heute ist nun MAMA-TAG... und wie sagen wir beide es mittlerweile immer ganz gerne:WIR HABEN JEDEN TAG - MAMA-TAG!!DANKE FÜR DEINE LIEBE - DANKE, DASS ES DICH GIBT!! DU BIST UND BLEIBST MEINE LIEBLINGS-MAMA!EUCH ALLEN EINEN SCHÖNEN UND FRÖHLICHEN MAMA-TAG. LASST E U C H MAL VERWÖHNEN! IHR HABT ES VERDIENT.(Einen Orden gibet et ja nich...)Also.. Mädels... ich wünsch Euch was - und das aus ganzem Herzen.Seid so glücklich und so froh, wie der Mops im Haferstroh :) ..(wenn ich auch nicht verstehe, warum derMops im Haferstroh glücklich und froh ist).Luise