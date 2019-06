HERZKLOPFEN

bin gerannt und hab verloren.Ich trat in die berühmte Nadelund strauchelte ungewollt.Doch ich zog mich heraus -an den eigenen Haaren.Hab gekämpft und gabniemals wirklich auf.Aus Minuten wurden Stunden,aus Stunden wurden Tage,aus Tage wurden Monate,aus Monate wurden Jahre.Lange trat ich auf der Stelledoch die Tage wurden heller.Ich fing an ganz fest zu glauben:Da gibt es noch was - das will ich mir erlauben.Plötzlich und völlig unerwartetänderte sich meine Lebenslage.Die Welt wurde schön-die Welt wurde bunt undes gab nur einen einzigen Grund.Ich fing wieder an zu sehen,denn du bist in mein Leben getreten.Erst war es nicht leicht,ich suchte Vertrauen -und fand es in Dir -kann immer drauf bauen.Ich hörte es klopfen, immer lauter klopfen.Dein(für mich).(©Luise Schoolmann 2019)