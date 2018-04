+++ WENN ES DICH NICHT GÄBE +++

Optimistisch wäre ich nicht,fröhlich wäre ich nicht,so kämpferisch wäre ich nicht.So hoffnungsvoll wäre ich nicht immer,mutig wäre ich nicht immer,lebenslustig wäre ich nicht.Der Regenbogen wäre nicht bunt,die Sonne wäre nicht so hell,die Sterne wären nicht so klar.Stark wäre ich nicht,so manches durchstehen könnte ich nicht,risikobereit wäre ich nicht.Mein Leben wäre nicht so vielfältig.Mein Leben wäre nicht so bunt.Mein Leben wäre nicht so spannend.Mein Leben wäre nicht so kreativ.Denn:DU bist mein Heiler und Tröster.DU bist so schnell du kannst zur Stelle, um meinen Schmerz zu lindern undmeine Tränen zu trocknen.DU lachst mit mir, bis wir Bauschweh haben.Deine Empathie – meine Empathie = Verständnis ohne das es Worte bedarf.(©LuScho 2018)