+++ WEGEN DIR! +++

endlich ergibt es einen Sinn.Lange bin ich gelaufen,oft gestolpert und zum Haare raufenIch hatte keine Ahnung,was ich alles kann,bis du kamstund einfach meine Hand nahmst.'Du bist so einfühlsam und stark',das waren deine Worte,dass ich fast erschrak.So hatte ich mich noch nie gesehenund lange konnte ich nicht verstehen.Vieles wurde leichter wegen dirund ich kann nur sagen:dafür!'Was ist und was bleibt?'Stell ich mir oft die Frage.Stelle sie mir und leg sie wie auf eine Waage:Die Dunkelheit ist verschwunden,die Sonne scheint nun 24 Stunden.In meinem Herzen strahlen die Sterne,um die Wette - heller und heller.Vieles ist möglich,vieles ist leichter,vieles geht gar nichtund doch weiter.Alles ist möglich wegenDas alles bistdenn du zeigtest mir:Wichtig ist, dass man an sich glaubt.Auch wenn das Schicksal einem manchmalalles raubt.Das ist dein Anteil an meinem Lebendas alles bin ich, weil du hast gegeben.Nundu Anteil in meinem Herzen,dass werd' ich ganz sicher niemals vergessen.(©Luise Schoolmann 2019)