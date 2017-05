+++ LIEBE UND SO +++

weil DU als Schmetterling nicht nurin meinem Bauch flatterst.DICH liebe ich,weil wir uns auch ohne Worte verstehen.DICH liebe ich,auch wenn wir Kilometerweit entferntsind voneinander.DICH liebe ich,weil Dein Herz nicht ohne meins schlägt.DICH liebe ich,weil unsere Herzen gemeinsam dieschönsten Melodien singen.DICH liebe ich,weil Du micht auffängst,wenn ich falle.DICH liebe ich,weil Du mich bewachst, wenn ich träume.DICH liebe ich,weil Du einfach mein Licht bist.DICH liebe ich,weil Du mich siehst – so wie ich bin.DICH liebe ich,weil Du mich nicht verbiegen willst.DICH liebe ich,weil ich bei Dir verrückt sein darf.DICH liebe ich,weil Du immer meine Sonne bist,wenn der Himmel sich verdunkelt.DICH liebe ich,weil Du meine Nähe zulässt.DICH liebe ich,weil sich so einfach Glück anfühlen muss.DICH liebe ich,denn Du bist mein Fels in der Brandung.DICH liebe ich,weil Du mich stärkst, wenn ich schwach bin.DICH liebe ich,weil Du an mich glaubst.DICH liebe ich,weil DU so bist, wie DU bist.DICH liebe ich,weil Du mich nicht bewertest.DICH liebe ich,weil Du meine Persönlichkeit siehst.DICH liebe ich,weil ich Dir nicht die Welt zu Füßen legen muss,denn Du bist die Welt für mich.DICH liebe ich,weil ich mich in Dir verlieren kannund das UNS darin finde.DICH liebe ich,bis in die Tiefen Deines So-Seins.DICH LIEBE ICH, WEIL.....ACH...ICH LIEBE DICH EINFACH!!DICH UND DEINE LIEBE!!© LuScho 2017