30 Jahre friedliche Revolution: 31.8.2019 - Exkursion nach Marienborn und Helmstedt mit Besichtigung der Gedenkstätte Deutsche Teilung und des Zonengrenz-Museums. Erleben Sie noch einmal plastisch die Sicherungsanlagen an der DDR-Grenze! Anmeldungen unter info@vhs-langenhagen.de bzw. per Fax 0511.7307-9718 oder persönlich in unseren Geschäftsstellen im Eichenpark oder vhs-Treffpunkt.