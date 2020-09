Statt Stress und Ängsten: Die innere Ruhe wiederfinden!

Wodurch sind Stress oder Ängste entstanden? Und wie lassen sie sich wieder auflösen?

Meistens wird die Ursache für Anspannung und Stress in den äußeren Umständen gesucht.Es gibt aber auch Gründe, die in uns selbst liegen. Machen wir uns den Stress oft selbst?Ein Blick auf die feineren Schichten des Menschen lässt die Zusammenhänge deutlich werden. Und er beantwortet auch die Frage: Wie kann ich innere Ruhe und Gelassenheit finden, auch wenn die äußeren Umstände sich nicht ändern lassen?spricht Reiner Marks von den Ursachen in uns selbst, die das innere Gleichgewicht stören und uns in Stress bringen oder Ängste wecken. Und von den Möglichkeiten, statt innerer Unruhe und Anspannung eine vertrauensvolle Gelassenheit wieder zu gewinnen.Donnerstag, 10. September 2020 um 19:00 UhrFeinstoffpraxis MarburgFrankfurter Straße 38, 35037 MarburgDie Veranstaltung ist kostenfrei.Veranstalter: www.feinstoffpraxis-marburg.de