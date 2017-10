Hochsensibel – Belastung und Chance

Wer zu viel aus seiner Umgebung mitbekommt, dem wird schnell alles zu viel.

Selbst alltägliche Situationen können zur Belastung werden. Gefühle des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit, oder auch Gereiztheit bis zu Verzweiflung und Ängsten können das Lebensgefühl der Menschen, die als hochsensibel gelten, bestimmen. Viele Betroffene ziehen sich dann von ihrer Umwelt zurück, fühlen sich unverstanden und ausgegrenzt.Aus feinstofflicher Sicht gibt es nachvollziehbare Erklärungen für diese Vorgänge und dadurch auch Veränderungsmöglichkeiten!An diesem Informationsabend am Donnerstag, 12. Oktober 2017 um 19:00 Uhr in der Feinstoffpraxis Marburg spricht Reiner Marks, Feinstoffberater NDGM, über die Themen:1. Wie Hochsensibilität mit dem Feinstofflichen zusammenhängt.2. Welche Hilfen es gibt, dass sich in relativ kurzem Zeitraum eine Verbesserung des Lebensgefühls einstellt.3. Auf welchem Weg Betroffene selbst etwas dafür tun können, dass sich eine bisher belastende Hochsensibilität als Fähigkeit und Fundament für ein erfülltes, lebendiges und freudiges Leben erweisen wird.Die Veranstaltung ist kostenfrei.Wegen begrenzter Sitzplätze empfiehlt sich eine verbindliche Anmeldungunter 06421 - 3895080 oder r.marks@feinstoffpraxis-marburg.deVeranstalter: www.feinstoffpraxis-marburg.de