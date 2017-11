Am Dienstag, 12.12. von 10:00 bis 16:00 Uhr findet im Erwin-Piscator-Haus Marburg, Biegenstraße 15, der Fachtag "Gewaltprävention in der Pflege" statt.



Er stellt Grundlagen zu Gewalt in der Pflege und Praxisbeispiele der Gewaltprävention vor. Ziel ist ein gutes Pflegeklima - und Vorbeugung von Gewalt in der Pflege.