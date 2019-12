Stammtisch der NaturFreunde Marburg e.V. und Essen ist politisch

Wir treffe uns um 19.00 Uhr zu unserem Stammtisch im Restaurant Irodion, Bei St. Jost 5, Marburg.Gäste sind herzlich willkommen.Das Bündnis „Wir haben es satt!“, dem auch die NaturFreunde Deutschlands angehören, fordert unter dem Motto "Wir haben die fatale Politik satt! – Agrarwende anpacken, Klima schützen!" eine bäuerlich-ökologischere Landwirtschaft, artgerechte Tierhaltung, insektenfreundliche Landschaften und globale Solidarität.Das aktuelle Modell industrialisierter Landwirtschaft, das sich am Weltmarkt orientiert und auf dem Prinzip "Wachse oder Weiche!" basiert, ist für Mensch und Natur nicht mehr tragbar: Flächendeckender Pestizideinsatz tötet massenhaft Insekten. Gülle aus der Massentierhaltung verschmutzt unser Wasser. Für Gensoja-Futter in deutschen Tierfabriken werden Regenwälder abgebrannt. Dumping-Exporte überschwemmen die Märkte im globalen Süden und berauben unzählige Bäuer*innen ihrer Existenz. Die Agrarindustrie heizt die Klimakrise und gesellschaftliche Konflikte gefährlich an – das müssen wir stoppen!Deshalb rufen wir zur Teilnahme an der Demonstration am 18. Januar 2020 um 12 Uhr amBrandenburger Tor in Berlin auf.Im Jahr 2020 stehen wichtige Entscheidungen für die Landwirtschaft und für das Klima an: Bei der EU-Agrarreform entscheidet sich, ob mit den Milliarden-Subventionen die Agrarwende gestemmt und das Insektensterben gestoppt werden kann. Mit einem Veto gegen das Mercosur-Freihandelsabkommen kann Deutschland mithelfen, die Feuer am Amazonas einzudämmen. Und für echten Klimaschutz muss die Bundesregierung auch 2020 weiter unter Druck gesetzt werden.Weitere Informationen: https://www.wir-haben-es-satt.de/