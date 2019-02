Marburg : Staatsarchiv |

Die NaturFreunde Marburg laden zum Besuch der Ausstellung mit Führung



Zeitenwende in Hessen.

Revolutionärer Aufbruch 1918/1919 in die Demokratie

in das Hessische Staatsarchiv, Friedrichsplatz 15, Marburg

am Mittwoch, den 19. März 2019 um 17.00 Uhr ein.



Vor 100 Jahren, am 19. Januar 1919, wählten alle Deutschen, erstmals auch Frauen, die verfassunggebende Weimarer Nationalversammlung. Die Nationalversammlung handelte eine demokratische Reichsverfassung aus und begründete damit die Weimarer Republik.

Aus diesem Anlass eröffnet das Hessische Landesarchiv eine Tafelausstellung mit Begleitpublikation. Ausstellung und Publikation dokumentieren den revolutionären Umbruch der Jahre 1918/1919 auf dem späteren Gebiet des Bundeslandes Hessen und zeichnen seine Auswirkungen auf den demokratischen Neubeginn in Hessen 1945/1946 nach.