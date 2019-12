Marburg unterm Hakenkreuz

Marburg : Historischer Rathaussaal |

Dia-Vortrag von Dieter Woischke

am Donnerstag, den 30. Januar 2020 um 18.30 Uhr

im Historischen Rathaussaal in Marburg



Zeitzeuge Dieter Woischke, Jahrgang 1924 erinnert aus Anlass des Jahrestages von Hitlers Machtantritt am 30. Januar 1933 an die Vorgeschichte der besonders stark nazifizierten Universitätsstadt Marburg. Dieter Woischke war lange Zeit als Stadt- und Wanderführer in Marburg aktiv und kennt die Stadt und ihre Geschichte wie kaum ein anderer. Im Zweiten Weltkrieg war er Soldat bei den Fallschirmjägern. Der Referent ist Inhaber des Hessischen Verdienstordens, Otto-Ubbelode-Preisträger und langjähriger Stadtführer.



Nach 1945, als der Naziterror und 50 Millionen Tote, Leid und Elend, in ganz Europa hinterlassen hatte, wurde er ein entschiedener Kriegsgegner und hat sich durch intensive Forschungen mit der Vergangenheit auseinandergesetzt.



Anhand von Wahlergebnissen zeigt Dieter Woischke, dass die NSDAP-Stimmen bei den Wahlen in Marburg, aber vor allem im Kreis, weit über dem Durchschnitt des Reiches lagen. In dem Vortrag wird nicht nur auf den fruchtbaren Boden den die Nazis auch in Marburg fanden, sondern auch auf Aktivitäten der Opposition eingegangen. Es wird u. a. von dem Widerstand der Theologen gegen den Reichsbischof Müller berichtet, der Anahänger Hitlers war.



Für uns NaturFreunde ist es wichtig, eine Erinnerungskultur aufrecht zu erhalten, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.



NaturFreunde Marburg: Werner Bachmann, Über den Gärten 5, 35091 Cölbe, Tel.: 06427 930168