Am 29. November findet der zweite weltweite Klimastreik statt

Marburg : Marburger Marktplatz |

Seit über einem Jahr demonstrieren junge Menschen bei „Fridays for Future“ weltweit für die Einhaltung des Pariser Abkommens und des 1,5-Grad-Ziels. Sie haben es geschafft, den Klimaschutz zum Top-Thema zu machen. Bei dem größten Klimastreik der Geschichte folgten am 20. September 1,4 Millionen Menschen weltweiten ihrem Aufruf und gingen für echten Klimaschutz und eine Zukunft ohne Klimakrise auf die Straße. Für den 29. November ruft "Fridays For Future" nun zum zweiten Mal zu einem globalen Klimastreik auf.



Die NaturFreunde und die Naturfreundejugend Deutschlands sind wieder Mitglied im Koordinierungskreis der Demonstrationen in Deutschland.



Treffpunkte 12.00 Uhr: Marktplatz, Hauptbahnhof und Schulzentrum (Leopold-Lucas-Straße)