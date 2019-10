Marburg : Volkshochschule |

Ein Bilder-Spaziergang durch das alte Marburg mit Dieter Woischke.



Zu einem Dia-Vortrag über das alte Marburg laden die NaturFreunde Marburg am Freitag, den 15.11.2019 um 18.30 Uhr

in die Volkshochschule, Deutschhausstraße 38, Atelier 1 (Erdgeschoss) ein.



Der Dia-Vortrag geht mit alten Bildern auf Veränderungen und das Geschehen in Marburg ein. Beginnend am alten Bahnhof aus dem Jahre 1850 kommen u.a. die Pferdebahn, Berufe die es heute nicht mehr gibt, was bei der Einweihung des Behring-Denkmals geschah, Veränderungen in der Elisabethkirche, das Markttreiben vor dem Rathaus, landwirtschaftliche von Kühen gezogene Fuhrwerke, die Waschfrauen an der Bütt, die Einweihung der Lahnziege an der Weidenhäuser Brücke anlässlich des vierhundertsten Jubiläums der Philipps-Universität vor.



Der Referent ist Inhaber des Hessischen Verdienstordens, Otto-Ubbelode-Preisträger und langjähriger Stadtführer.