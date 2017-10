Öffentliche Autorenlesung im Uni-Klinikum Marburg am 24. Oktober 2017 - 19 Uhr

Marburg : Uniklinikum |

Evangelischer Buch-Preisträger Jörn Klare liest aus "Nach Hause gehen - Eine Heimatsuche".



Das erzählende Sachbuch widmet sich Fragen wie: Wohin gehöre ich in einer Welt, die sich immer schneller wandelt? Was genau ist Heimat? Was bedeutet sie? Und warum ist sie wichtig?. Er berichtet von seiner Wanderung von Berlin, wo er mit seiner Familie lebt, bis nach Hohenlimburg, dem Ort seiner Kindheit und Jugend am Rand des Ruhrgebiets. Dabei ist ein besonderes Buch entstanden und ein eigenes Porträt von Deutschland, das man so nicht kennt.