01.12.2017

Alle Jahre wieder ...

Marburg b(u)y Night



Egal was für Kapriolen das Wetter schlägt, heute Abend wird in Marburg an der Lahn erneut wieder einmal traditionell so richtig Strom nach dem Mottofür einige Stunden verbraucht.Also, Libbe Leut, geht zahlreich hin und guckt Euch nicht nur die teilweise geschmachlosen Beleuchtungsinstallationen an, sondern gebt ganz im Sinne des / der Veranstalter viel Geld in den Geschäften und Wirtshäusern aus. Auch einen Besuch der Weihnachtsmärke und deren Glühweinstände sollte man in Erwägung ziehen ...Man sieht sich.