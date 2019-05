Frühlingskonzert der Marburger Vokalisten

Marburg : Kugelkirche |

Warum ist das Licht gegeben

Die „Marburger Vokalisten“ präsentieren in ihrem A-cappella-Frühlingskonzert eine Mischung aus vier- bis sechsstimmigen, weltlichen und geistlichen Werken romantischer Komponisten. Im Zentrum steht die ausdrucksvolle Motette „Warum ist das Licht gegeben?“ von Johannes Brahms. Umrahmt wird sie von Morgen- und Abendliedern und ergänzt durch weitere reizvolle Stücke, die das Thema ein wenig erweitern. Dabei wird mit Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Fanny Hensel, Josef Rheinberger und Max Reger das weite Spektrum romantischer Werke ausgeschöpft.

Die Marburger Vokalisten haben sich im Laufe der vergangenen zehn Jahre als kleines, anspruchsvolles Gesangsensemble in der Marburger Musikwelt etabliert. Sie treten in diesem Jahr erstmals unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Thomas Walter auf.

Das Konzert findet am Sonntag, den 19. Mai 2019, um 17 Uhr in der Marburger Kugelkirche (Kugelgasse 8) statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.