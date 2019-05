Alexander von Humboldt - Weltreisender und Naturfreund

Marburg : Volkshochschule |

Die NaturFreunde Marburg laden zu einem Vortrag mit Dr. Gert Meyer über Alexander von Humboldt ein.



Ort: Volkshochschule,

Deutschhausstraße 10, Marburg, Raum 103,



am 06.06.2019 um 19.00 Uhr.



Vor 250 Jahren wurde Alexander von Humboldt (1769-1859) geboren. Er war Universalge-lehrter, Naturwissenschaftler verschiedenster Teildisziplinen, Entdeckungsreisender, Oberbergrat und Bergsteiger, Abenteurer, Pflanzensammler, Landschaftsökologe, Naturliebhaber, Wissenschaftsorganisator und –förderer, Schreiber von annähernd 50.000 Briefen, Autor einer unüberschaubaren Zahl von Schriften, die in der ganzen Welt Wirkung zeigten. Sein fünf-bändiges Hauptwerk „Kosmos“ vollendete er mit 89 Jahren. Im Ergebnis zweier Forschungs-reisen nach Südamerika (1799-1804) und nach Russland (Ural und Südwest-Sibirien, 1829) entwickelte er eine neue Vorstellung von Natur, die er als ein „lebendiges Ganzes“ betrachtete, als ein „Netz des Lebens“, ein „Geflecht tätiger organischer Kräfte“. Als einer der ersten machte er auf die zerstörerischen Auswirkungen menschlicher Eingriffe in dieses fragile Netzwerk aufmerksam. In der Veranstaltung wird auf seine Reisen, Forschungen, Zeichnungen und Publikationen sowie auf seine Naturvorstellungen eingegangen, die heute, in Zeiten ökologischer Krisen, eine neue Bedeutung erlangen können.