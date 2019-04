Workshop zum Thema Feuer machen

In diesem Workshop lernst Du die wichtigsten Basics rund um das Thema Feuer kennen. Ihr lernt die verschiedenen Feuerarten bzw. Feuerstellen kennen, welche Vorbereitungen muss ich treffen, was muss ich bei einem Feuer im Freien beachten, wo finde ich brennbares Material (auch bei Regen) und welche Möglichkeiten gibt es ein Feuer außer mit einem Feuerzeug zu entfachen.Antworten auf all diese Fragen und noch mehr, bekommt Ihr in diesem Workshop.Mehr Infos unter: https://www.mynatureguide.org/workshop-feuer