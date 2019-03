Time Warp DE 2019

Mannheim : Maimarkthalle |

Am 6. April 2019 feiert das Time Warp DE Festival in Mannheim sein 25 jähriges Jubiläum. Seit 1994 begeistert diese Festival Techno Fans auf der ganzen Welt. Und auch 2019 will es die Menschen wieder zum feiern bringen. Doch sind überhaupt noch Tickets verfügbar und was erwartet mich dort?

Techno auf sechs Bühnen!

Es ist kein Wunder, dass nur noch die Early-Morning-Tickets für das Time Warp DE Festival 2019 verfügbar sind. Mit diesen Tickets kann man ab 5 Uhr morgens für 9 Stunden das Techno Spektakel miterleben. Doch auch die Anzahl dieser ist begrenzt. Doch was macht dieses Festival seit 25 Jahren so erfolgreich?Die Maimarkthalle bietet viel Platz für das Time Warp DE Festival 2019. Auf ganzen sechs Bühnen wird am 6. April 2019 dort Techno Musik gespielt und das geschlagene 19 Stunden lang. Dabei gibt es die einzigartige Möglichkeit neben den vielen bekannten DJ’s wie Jamie Jones, Tale of Us und mehr auch die einzigartige Bildsynthese, welche während den Gigs zu sehen sein wird, zu bewundern. Wenn sich das nicht nach einem eindrucksvollen Erlebnis anhört!