Kriminacht mit Thea Lehmann und Kommissar Reisinger in Mammendorf

Mammendorf : Bürgerhaus Mammendorf |

17.11.2021 19 Uhr, Mammendorf Bürgersaal



Am Mittwoch 17.November 2021 liest die Autorin Thea Lehmann im Bürgerhaus Mammendorf, aus ihrem sechsten Kriminalroman "Blut und Blüten". Kein Witz: die Autorin Thea Lehmann schickt einen Bayer nach Dresden, der sich dort mit seinen sächsischen Kollegen um die eine oder andere Leiche im Nationalpark Sächsische Schweiz, in Dresden oder im Steinbruch kümmern muss. Inzwischen gibt es sechs Krimis um den Bayer Leo Reisinger. Die Sachsen lieben seine Abenteuer in ihrer Heimat, und Reisingers Heimat , das ist Mammendorf! Höchste Zeit also, dass die Mammendorfer diesen literarischen Sproß aus ihrer Mitte kennenlernen. Die Autorin liest aus den Krimis "Blut und Blüten" und "Tödliches Schweigen im Sandstein". Anmeldung bei der VHS Mammendorf.