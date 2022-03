Mammendorf : Bürgerhaus |

Hallo liebe Gäste und Tanzfreunde, endlich ist es wieder soweit.



Die Faschingsfreunde Fürstenfeldbruck e. V. führen wieder eine Veranstaltung durch!

Wir führen am 29.04.2022 unseren jährlichen (Tanz in den Mai sonst immer am 30.04.) durch.

Leider diesmal nicht am 30.04., wegen Terminkollision, sondern am Freitag den 29.04.2022 im Bürgerhaus Mammendorf durch.

Einlass: 18:30 Uhr, Beginn 19:30 Uhr, Eintrittspreis 12,-€



Für die Tanzmusik sogt das Duo "Party Time" und es werden im Laufe des Abend unsere Showgarden Children of Dance und Elements of Dance Ihr Showprogramm von 2022 vorstellen.



Der Kartenvorverkauf ist ab 04.04.2022 bei:

Tabakwaren Bosch - Hauptstr. 2 in Fürstenfeldbruck

und

Bürgerhaus Mammendorf, Jahnweg 11 in Mammendorf.



Auch werden an der Abendkasse noch Karten erhältlich sein.



Wir freuen uns wieder auf Euer zahlreiches Erscheinen.