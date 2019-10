Die Stadtmühle von Malchow

Malchow : Stadtmühle |, Malchow

Rundreise durch die Republik

... diesmal hat es mich in die Provinz verschlagen. Eine wunderschöne Provinz: die Mecklenburgischen Seenplatte hat viele schöne Ecken, die es zu besichtigen gilt.In Malchow konnte ich schon bei der Einfahrt eine Mühle sehen, die auf einer Anhöhe steht – wie auf dem Präsentierteller.Wer näher heran kommt, erkennt die Schönheit, die so unwirklich an den Standort passt, wie der Kölner Dom nach Wien. Die Umgebung ist eher Betriebshof mit Wiese. An der vielbefahrenen Friedrich-Ebert-Straße liegt ein Autohaus mit Ausstellungsstücken, Verkaufshallen aus Glas und daneben noch eine Lagerhalle aus der Zeit von. Dazwischen steht die restaurierte Mühle.Mehr Kontrast kann es kaum geben.Meine Neugier legte sich, als ich vor verschlossener Türe stand: Ruhetag – ausgerechnet … . Die Mühle kann von Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 11 Ihr besichtigt werden. Wer eine Besichtigung plant, sollte vorher imnachfragen.Das Wetter war allen Voraussagungen zum Trotz super (einen Tag zuvor hatte es den ganzen Tag geschüttet) und so umrundete ich das gute Stück und las auf einer Tafel, wie die Mühle an diesen Platz kam.Dort steht über diese Mühle, dass sie eine von ehemals 7 Windmühlen im Stadtgebiet von Malchow ist.130 Jahre zuvor, die zuerst mit Segelflügel und dann mit Klappflügel ausstaffiert war, wurde sie ab 1901 von einer Dampfmaschine angetrieben. 1940 wurde die Bobsinischeder Stadt Malchow zugeführt. 1948 hat man die Flügel abgenommen und 1995 begann man mit der Restauration.Inzwischen gibt es Menschen, die sich um die Mühle liebevoll kümmern und Blumenkästen auffüllen, die Wege pflegen und den Rasen mähen.Technische Daten:Mühlentyp: Galerie-HolländerRotordurchmesser: 24 MeterFlügelfläche: 100 Quadratmeter… von der vermühlten Francis Bee