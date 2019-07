Auszeit für Familien mit schwer erkrankten Kindern: McDonald’s Kinderhilfe Stiftung wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Mainz : Ronald McDonald Haus Mainz |

Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung erhielt für ihr bemerkenswertes Engagement für Familien mit schwer erkrankten Kindern eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Das von der Stiftung betriebene Ronald McDonald Haus Mainz bietet Eltern, deren Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Mainz behandelt werden, einen Rückzugsort vom Klinikalltag.

Im Ronald McDonald Haus finden Familien von Kindern mit schweren Erkrankungen einen Ort, an dem sie sich von ihrem Alltag erholen können. Während des stationären Klinikaufenthaltes ihres Kindes im nahegelegenen Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, können die Eltern und Geschwister dort übernachten, sich mit anderen Betroffenen austauschen und neue Kraft tanken. Gleichzeitig sind sie stets in der Nähe ihres Kindes, sodass die Kleinen während ihrer schweren Behandlungszeit nicht auf den Beistand der Eltern verzichten müssen. Seit 2013 organisiert das Ronald McDonald Haus Mainz regelmäßig 3-Gänge-Menüs für die Familien. Ziel ist es, die Eltern auch einmal zu verwöhnen und in ihrem Alltag zu entlasten.„Die Nähe der Familie gibt schwer erkrankten Kindern Kraft und unterstützt sie auf ihrem oft sehr langen Genesungsweg. Deshalb ist es uns eine Herzensangelegenheit den Familien einen angenehmen Rückzugsort nahe des Klinikums zu bieten.“, betonte Beate Hauck, Leiterin des Ronald McDonald Haus Mainz. Die Förderung soll vor allem für die Organisation und Umsetzung der regelmäßigen Verwöhnabendessen für die betroffenen Familien aufgewendet werden.Carsten Beitz, Botschafter der Town & Country Stiftung, lobte das Engagement: „Die Unterstützung des Vereins und der dazugehörigen Ronald McDonald Häuser verhilft den Betroffenen zu mehr Lebensqualität in einer belastenden Zeit.“Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de______________________________Anger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com