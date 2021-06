TV-🚲-Fahrrad-Spezial: Bei 3sat / NANO Freitag, 18 Uhr. - - - HIER: Vorab-Video!!!

Link zum Video

Mehr Platz f├╝rs Rad:

Die Fahrradhersteller melden hohe Abs├Ątze und wer sein Wunschrad haben m├Âchte, muss schon mal Wartezeit bei der Lieferung einplanen. Doch wird die Verkehrsplanung dem Fahrradboom gerecht? Das m├Âchte NANO herausfinden ...Karlsruhe wurde bei einer Umfrage, dem Fahrradklimatest des ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V.), Sieger in seiner Kategorie ÔÇô allerdings reichte Karlsruhe in der Bewertung nach Schulnoten schon eine "drei Minus" f├╝r den Sieg - da scheint es noch viel Luft nach oben zu geben.Gregor Steinbrenner ist mit dem Fahrrad in Karlsruhe unterwegs und trifft Verkehrsplaner und -planerinnen der Hochschule Karlsruhe und vom Stadtplanungsamt sowie einen Vertreter des ADFC. NANO zeigt, wie eine sinnvolle Verteilung des Verkehrsraums f├╝r Auto und Fahrrad aussehen k├Ânnte.Stadtplaner der Autostadt Essen sind auf dem Weg zur Fahrradstadt und stehen vor einer gro├čen Herausforderung. Au├čerdem gibt es einen ├ťberblick wie Technik das Fahrrad sicherer machen kann, das geht vom vibrierenden Lenker ├╝ber den intelligenten Helm bis zur Vernetzung mit anderen Verkehrsteilnehmern.